Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Похолодание и циклон стали причиной недовольства как местных жителей, так и гостей Крыма, которое они не стесняются изливать в соцсети. Шутка ли — в Крыму стало холоднее, чем в Москве!

Фото © ВКонтакте / Алекс Кедми

Низкая температура, постоянные ливни и ветер заставили всех позабыть о купальниках и переодеться во всё самое тёплое, что россияне прихватили с собой на юга

Фото © ВКонтакте / Алекс Кедми

На пляжах почти никого нет, самые стойкие наслаждаются шумом волн, которые едва слышно за гудением ветра. А тяжёлые тучи превращают курортные города в декорации для фильмов-катастроф

Фото © Instagram / kobzeva_fox88 и julia__flower

"Холод и ветер", "После Севастополя колготки, носки, кофта и дождевик всегда в сумке или на мне", "Пробки на пляже кончились👏 Потому что сегодня всего +18 градусов", — вздыхают туристы в "Инстаграме"

Фото © Instagram / tatyana_evdokimovna

Однако плохая погода не останавливает их: туристы ходят на экскурсии, посещают выставки и ярмарки и забираются в горы и на смотровые площадки

Фото © Instagram / diana_kunina и oksana_boltach

Жаль лишь, что многие зря готовились часами в тренажёрных залах для идеального тела — Крым ещё никогда не видел столько свитеров, кардиганов, пиджаков и курток в одном месте

Фото © Instagram / brmtkz и nika848v

Но терпеть аномальное похолодание осталось недолго — синоптики обещают, что на этой неделе погода уже нормализуется, засветит солнце и температура поднимется до привычных 21–24 градусов