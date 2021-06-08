Дочь Дениса Клявера и Евы Польны отметила 16-летие, и фанаты изумились, как она успела повзрослеть
Певец опубликовал снимок с девочкой-подростком, которая теперь превратилась во взрослую девушку.
46-летний певец Денис Клявер, которого многие помнят по его выступлениям в составе группы "Чай вдвоём", недавно опубликовал в "Инстаграме" пост, посвящённый дочери. На фото артист позировал в маске и обнимал красивую девушку, которая уверенно смотрела в камеру. В тот день Эвелине Польне исполнилось 16 лет, с чем папа её и поздравил от души.
Сегодня у этой скромной и невероятно талантливой девушки день рождения! Дорогая доченька😍 Поздравляю тебя с 16-летием, моя красавица. Счастья, здоровья, удачи и благополучия во всём, родная! Я уверен, впереди тебя ждёт грандиозный успех. Пусть сбудутся все твои мечты! С любовью, папа❤️
К поздравлениям присоединились многие звёзды шоу-бизнеса, среди них юмористка Елена Воробей, певица и актриса Дильназ Ахмадиева, иллюзионист Сергей Сафронов, фотограф и журналистка Екатерина Рождественская и многие другие. Мама Эвелины — певица и бывшая солистка группы "Гости из будущего" — никак не стала акцентировать внимание на событии, решив оставить его в кругу семьи.
Фото © Instagram / denisklyaver и polnaeva_official
Именно такой политики придерживалась артистка на протяжении многих лет. Ева Польна скрывала свой роман с Денисом Клявером и даже после рождения дочери никому не рассказала, кто её отец. С экс-участником "Чая вдвоём" у певицы был уговор — сохранять всё в тайне. Однако в 2013 году артист во всём признался на ток-шоу, чем изрядно испортил отношения с Евой. Но теперь бывшие возлюбленные помирились, а Клявер принимает активное участие в жизни дочери, несмотря на новую семью.
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