Дочь Дениса Клявера и Евы Польны отметила 16-летие, и фанаты изумились, как она успела повзрослеть

46-летний певец Денис Клявер, которого многие помнят по его выступлениям в составе группы "Чай вдвоём", недавно опубликовал в "Инстаграме" пост, посвящённый дочери. На фото артист позировал в маске и обнимал красивую девушку, которая уверенно смотрела в камеру. В тот день Эвелине Польне исполнилось 16 лет, с чем папа её и поздравил от души.

Фото © Instagram / denisklyaver

Сегодня у этой скромной и невероятно талантливой девушки день рождения! Дорогая доченька😍 Поздравляю тебя с 16-летием, моя красавица. Счастья, здоровья, удачи и благополучия во всём, родная! Я уверен, впереди тебя ждёт грандиозный успех. Пусть сбудутся все твои мечты! С любовью, папа❤️ Денис Клявер

Фото © Instagram / denisklyaver

К поздравлениям присоединились многие звёзды шоу-бизнеса, среди них юмористка Елена Воробей, певица и актриса Дильназ Ахмадиева, иллюзионист Сергей Сафронов, фотограф и журналистка Екатерина Рождественская и многие другие. Мама Эвелины — певица и бывшая солистка группы "Гости из будущего" — никак не стала акцентировать внимание на событии, решив оставить его в кругу семьи.

Фото © Instagram / denisklyaver и polnaeva_official