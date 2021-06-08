Губернатор Приморья поможет переехавшим из Бразилии староверам получить землю
Глава региона подчеркнул важность того, что переселенцы намерены жить в сельской местности и заниматься хозяйством. Семье в течение месяца покажут перспективные участки для заселения.
Калугины. Фото © РИА ФАН
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился помочь семье староверов Калугиных, которые переехали в регион из Бразилии. Соответствующие указания он дал на совещании в региональном правительстве, сообщает РИА ФАН.
Заседание правительства. Фото © РИА ФАН
Отметим, что гражданство семье оформлять очень долго, а прописать в муниципальное жильё закон не разрешает. В свою очередь без этого нельзя получить землю и построить дом.
"Работы очень много, но это наши русские люди, наши земляки, кто испокон веков, с момента освоения Приморья нашими переселенцами уже жил на этой земле, вкладывал в неё свой труд, поэтому, конечно, мы будем приветствовать и поддерживать тех, кто пожелает вернуться сюда, в Приморье, и заниматься сельским хозяйством", — отметил губернатор.
Кожемяко подчеркнул важность того, что семья собирается жить именно в сельской местности и заниматься хозяйством. Он поручил в течение месяца ознакомить переселенцев с перспективными участками для заселения и ведения сельского хозяйства, чтобы Калугины могли выбрать место для себя, а также порекомендовать его своим родственникам и знакомым.
Прадеды Калугиных покинули родину в начале XX века, а теперь вернулись внуки. Они стали первой с начала пандемии семьёй старообрядцев, переехавших в Приморье из-за рубежа, но не последней — ещё несколько десятков семей уже подали документы на переезд.
Соловки — русская голгофа: чем жил древний монастырь и как выживали в нём заключённые первого советского концлагеря СЛОН
Ранее Лайф рассказывал, что отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский".
Лента новостей
"Очевидно, что вопрос надо решать": Сенатор отреагировал на просьбу профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам
сегодня в 11:47
Масштабный сбой в работе сайтов западных СМИ объяснили неполадками у провайдера
сегодня в 11:46
"Боюсь, мама, боюсь!": В Самаре пьяная горе-мать в воспитательных целях свесила дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила
сегодня в 11:43
Комментариев: 0