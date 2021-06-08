НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Приморья поможет переехавшим из Бразилии староверам получить землю

Глава региона подчеркнул важность того, что переселенцы намерены жить в сельской местности и заниматься хозяйством. Семье в течение месяца покажут перспективные участки для заселения.

8 июня, 11:53
<p>Калугины. Фото © РИА ФАН</p>

Калугины. Фото © РИА ФАН

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился помочь семье староверов Калугиных, которые переехали в регион из Бразилии. Соответствующие указания он дал на совещании в региональном правительстве, сообщает РИА ФАН.

Заседание правительства. Фото © РИА ФАН

Заседание правительства. Фото © РИА ФАН

Отметим, что гражданство семье оформлять очень долго, а прописать в муниципальное жильё закон не разрешает. В свою очередь без этого нельзя получить землю и построить дом.

"Работы очень много, но это наши русские люди, наши земляки, кто испокон веков, с момента освоения Приморья нашими переселенцами уже жил на этой земле, вкладывал в неё свой труд, поэтому, конечно, мы будем приветствовать и поддерживать тех, кто пожелает вернуться сюда, в Приморье, и заниматься сельским хозяйством", — отметил губернатор.

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Кожемяко подчеркнул важность того, что семья собирается жить именно в сельской местности и заниматься хозяйством. Он поручил в течение месяца ознакомить переселенцев с перспективными участками для заселения и ведения сельского хозяйства, чтобы Калугины могли выбрать место для себя, а также порекомендовать его своим родственникам и знакомым.

Прадеды Калугиных покинули родину в начале XX века, а теперь вернулись внуки. Они стали первой с начала пандемии семьёй старообрядцев, переехавших в Приморье из-за рубежа, но не последней — ещё несколько десятков семей уже подали документы на переезд.

Соловки — русская голгофа: чем жил древний монастырь и как выживали в нём заключённые первого советского концлагеря СЛОН

Соловки — русская голгофа: чем жил древний монастырь и как выживали в нём заключённые первого советского концлагеря СЛОН

Ранее Лайф рассказывал, что отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Всемирного союза староверов и его жена-певица заразились коронавирусом

27 марта 2020, 18:18

"На работу успеет": Парапланерист пролетел между вантами Золотого моста

сегодня в 01:32

Играющие в песочнице после работы уральские пожарные умилили пользователей Сети

сегодня в 12:33

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок

сегодня в 12:55

Путин оценил работу домов престарелых в период пандемии

сегодня в 12:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1