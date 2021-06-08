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Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной

Необходимо выстроить все процедуры, нормативную базу таким образом, чтобы максимально учесть интересы, нужды и запросы людей.

8 июня, 12:01

Владимир Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать более адресной и современной систему социальной защиты в стране. Об этом он заявил во время встречи по видеосвязи с представителями социальных организаций.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты", — отметил российский лидер.

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Путин подчеркнул, что все процедуры и нормативную базу необходимо выстроить так, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которым больше всего требуется помощь, внимание и забота. Он отметил, что в России есть лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу и уже используются в муниципалитетах. Такой опыт нужно обобщать и распространять по всей стране, заявил российский лидер.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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