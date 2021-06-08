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Роскомнадзор проверит трансляцию Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды

В службе не исключили проверок самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства, однако этот вопрос находится в компетенции других ведомств.

8 июня, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий</p>

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом Лайфу заявил представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях может транслироваться на телеэкранах только после 23:00 при маркировке "18+". В Роскомнадзоре заявили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона. Также возможно проведение проверки самого мероприятия, но это вне полномочий ведомства.

"На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", — отметили в ведомстве.

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В Роскомнадзоре напомнили, что за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Напомним, что музыкальная церемония "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" прошла в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 4 июня. В этом году ведущими были Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

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