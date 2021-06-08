Роскомнадзор проверит трансляцию Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды

Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом Лайфу заявил представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях может транслироваться на телеэкранах только после 23:00 при маркировке "18+". В Роскомнадзоре заявили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона. Также возможно проведение проверки самого мероприятия, но это вне полномочий ведомства.

"На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.