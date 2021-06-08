НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-защитник сборной России Смольников покинул "Краснодар"

Всего в команде он провёл два сезона, за которые выходил на поле более 60 раз.

8 июня, 12:12
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Защитник "Краснодара" и экс-игрок сборной России Игорь Смольников покидает "Краснодар". Как сообщает пресс-служба "быков", стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2022 года. В "Краснодаре" Смольников играл в сезоне 2012/2013 и в прошлом году. Всего на его счету — 63 матча за клуб, в которых он отметился двумя результативными передачами.

"Краснодар" объявил об уходе двух экс-игроков сборной России

"Краснодар" объявил об уходе двух экс-игроков сборной России

Ранее "Краснодар" попрощался сразу с тремя игроками команды. Клуб покинули Руслан Камболов, Ари и Маркус Берг. Кроме того, уйти от "быков" может и воспитанник местной академии Магомед-Шапи Сулейманов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Джокович, подвинься! Российский теннисист может впервые за 20 лет стать лучшим в мире

сегодня в 12:43

Футболист "Штутгарта" признал, что играл под чужим именем

сегодня в 12:34

Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"

сегодня в 11:26

В Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом

сегодня в 13:00

В России могут появиться государственные награды для соцработников

сегодня в 12:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1