Экс-защитник сборной России Смольников покинул "Краснодар"
Всего в команде он провёл два сезона, за которые выходил на поле более 60 раз.
Фото © ФК "Краснодар"
Защитник "Краснодара" и экс-игрок сборной России Игорь Смольников покидает "Краснодар". Как сообщает пресс-служба "быков", стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2022 года. В "Краснодаре" Смольников играл в сезоне 2012/2013 и в прошлом году. Всего на его счету — 63 матча за клуб, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Ранее "Краснодар" попрощался сразу с тремя игроками команды. Клуб покинули Руслан Камболов, Ари и Маркус Берг. Кроме того, уйти от "быков" может и воспитанник местной академии Магомед-Шапи Сулейманов.
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