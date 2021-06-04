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"Нам классно": Солисты Little Big впервые вышли в свет как пара и резко осадили хейтеров

Софья Таюрская и Илья Прусикин спокойно восприняли волну критики, которая обрушилась на них после того, как они рассказали о своих отношениях.

4 июня, 17:28

Солисты Little Big ответили на хейт из-за своего романа. Видео © LIFE

Солисты группы Little Big впервые вышли в свет как пара на красной ковровой дорожке Премии Муз-ТВ. Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская сначала позировали фотографам, а потом поцеловались. В беседе с Лайфом они признались, что им "плевать" на хейт из-за своего романа.

"Это наша жизнь. Главное, что нам хорошо. Нам классно", — сказала Софья Таюрская.

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Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. Ребята не только официально оформили свои отношения — за время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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