Солисты группы Little Big впервые вышли в свет как пара на красной ковровой дорожке Премии Муз-ТВ. Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская сначала позировали фотографам, а потом поцеловались. В беседе с Лайфом они признались, что им "плевать" на хейт из-за своего романа.

"Это наша жизнь. Главное, что нам хорошо. Нам классно", — сказала Софья Таюрская.

Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. Ребята не только официально оформили свои отношения — за время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.