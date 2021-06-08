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В Покровской больнице в Петербурге объяснили очередь из карет скорой помощи

По словам очевидцев, снявших на фото скопление машин неотложки, авто стояли у медучреждения с двух часов ночи до утра сегодняшнего дня.

8 июня, 14:54
<p>Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-06-08/v-pokrovskoy-bolnitse-obyasnili-ochered-iz-skoryh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Газета "Петербургский дневник"

Жители Санкт-Петербурга сделали снимки очереди из карет скорой помощи у Покровской больницы на Васильевском острове. По словам очевидцев, машины стояли там с двух часов ночи до утра сегодняшнего дня. Газета "Петербургский дневник" обратилась за комментарием в администрацию медицинского учреждения, где скопление скорых объяснили пиком госпитализаций после выходных.

"Персонал больницы укомплектован и работает в усиленном режиме, процесс обследования поступающих в приёмное отделение больных отработан. На этапе госпитализации работает семь врачебных бригад, а пациентам выполняется широкий спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на коронавирус, анализы крови и консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям. После каждого пациента проводится дезинфекция. Всё это требует временных затрат", — рассказали изданию в Покровской больнице.

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Известно, что данное медзаведение проводит лечение профильных патологий, отягощённых коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Как отметили в больнице, 99% пациентов поступают в стационар после длительного лечения на дому, поэтому учреждение и его сотрудники работают в напряжённом режиме.

"Врачи призывают всех к осознанному отношению к своему здоровью и вакцинации, так как прививка от коронавирусной инфекции может не только предотвратить заражение, но и защищает от тяжёлого течения инфекции", — добавили в администрации.

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Ранее мы писали, что в Нижнекамске пациент почувствовал себя быком и попытался "забодать" машину скорой. После мужчина решил побороться с медиками, но те вызвали на помощь профессиональных "тореадоров" из Росгвардии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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