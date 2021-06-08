В Покровской больнице в Петербурге объяснили очередь из карет скорой помощи

Жители Санкт-Петербурга сделали снимки очереди из карет скорой помощи у Покровской больницы на Васильевском острове. По словам очевидцев, машины стояли там с двух часов ночи до утра сегодняшнего дня. Газета "Петербургский дневник" обратилась за комментарием в администрацию медицинского учреждения, где скопление скорых объяснили пиком госпитализаций после выходных.

"Персонал больницы укомплектован и работает в усиленном режиме, процесс обследования поступающих в приёмное отделение больных отработан. На этапе госпитализации работает семь врачебных бригад, а пациентам выполняется широкий спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на коронавирус, анализы крови и консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям. После каждого пациента проводится дезинфекция. Всё это требует временных затрат", — рассказали изданию в Покровской больнице.

Известно, что данное медзаведение проводит лечение профильных патологий, отягощённых коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Как отметили в больнице, 99% пациентов поступают в стационар после длительного лечения на дому, поэтому учреждение и его сотрудники работают в напряжённом режиме.

"Врачи призывают всех к осознанному отношению к своему здоровью и вакцинации, так как прививка от коронавирусной инфекции может не только предотвратить заражение, но и защищает от тяжёлого течения инфекции", — добавили в администрации.