До сих пор трясёт от этой фамилии: Жена Федуна рассказала о своём отношении к Кокорину
Летом 2020 года он стал игроком красно-белых, однако уже через полгода покинул клуб.
Фото © ФК "Спартак"
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в телеграм-канале рассказала о своём отношении к нападающему Александру Кокорину.
"Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясёт от этой фамилии", — написала Салихова.
Напомним, Александр Кокорин летом 2020 года стал игроком "Спартака", однако закрепиться в клубе не сумел и зимой отправился в "Фиорентину". Правда, и там у форварда проявить себя не получилось: за полгода он провёл на поле чуть больше 90 минут и ни разу не пробил по воротам соперника.
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