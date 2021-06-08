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До сих пор трясёт от этой фамилии: Жена Федуна рассказала о своём отношении к Кокорину

Летом 2020 года он стал игроком красно-белых, однако уже через полгода покинул клуб.

8 июня, 14:47

Фото © ФК "Спартак"

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в телеграм-канале рассказала о своём отношении к нападающему Александру Кокорину.

"Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясёт от этой фамилии", — написала Салихова.

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

Напомним, Александр Кокорин летом 2020 года стал игроком "Спартака", однако закрепиться в клубе не сумел и зимой отправился в "Фиорентину". Правда, и там у форварда проявить себя не получилось: за полгода он провёл на поле чуть больше 90 минут и ни разу не пробил по воротам соперника.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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