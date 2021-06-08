"Динамо" договорилось о трансфере футболиста "Милана"
Сезон 2020/2021 будущий новичок московского клуба провёл в аренде в шотландском "Селтике".
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Московское "Динамо" договорилось с "Миланом" о переходе уругвайского полузащитника Диего Лаксальта. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на итальянский источник, близкий к переговорам, и источник из окружения игрока.
Контракт Лаксальта с "Миланом" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферную стоимость авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает в четыре миллиона евро.
Минувший сезон уругваец провёл на правах аренды в шотландском "Селтике". За клуб из Глазго он провёл 28 матчей, забив один гол.
С 2013 года Лаксальт выступал в чемпионате Италии. Помимо "Милана" он играл за миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая хавбек провёл 24 матча.
В 2018 году переговоры о трансфере Лаксальта вёл петербургский "Зенит", но сделка не состоялась. В 2020 году СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны московских "Спартака" и "Локомотива".
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