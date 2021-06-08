"Динамо" договорилось о трансфере футболиста "Милана"

Московское "Динамо" договорилось с "Миланом" о переходе уругвайского полузащитника Диего Лаксальта. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на итальянский источник, близкий к переговорам, и источник из окружения игрока.

Контракт Лаксальта с "Миланом" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферную стоимость авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает в четыре миллиона евро.

Минувший сезон уругваец провёл на правах аренды в шотландском "Селтике". За клуб из Глазго он провёл 28 матчей, забив один гол.

С 2013 года Лаксальт выступал в чемпионате Италии. Помимо "Милана" он играл за миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая хавбек провёл 24 матча.