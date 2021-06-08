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"Динамо" договорилось о трансфере футболиста "Милана"

Сезон 2020/2021 будущий новичок московского клуба провёл в аренде в шотландском "Селтике".

8 июня, 13:13
<p>Фото © Sportimage / PA Images</p>

Фото © Sportimage / PA Images

Московское "Динамо" договорилось с "Миланом" о переходе уругвайского полузащитника Диего Лаксальта. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на итальянский источник, близкий к переговорам, и источник из окружения игрока.

Контракт Лаксальта с "Миланом" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферную стоимость авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает в четыре миллиона евро.

Минувший сезон уругваец провёл на правах аренды в шотландском "Селтике". За клуб из Глазго он провёл 28 матчей, забив один гол.

Нападающий сборной Австрии близок к переходу в московское "Динамо"

Нападающий сборной Австрии близок к переходу в московское "Динамо"

С 2013 года Лаксальт выступал в чемпионате Италии. Помимо "Милана" он играл за миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая хавбек провёл 24 матча.

В 2018 году переговоры о трансфере Лаксальта вёл петербургский "Зенит", но сделка не состоялась. В 2020 году СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны московских "Спартака" и "Локомотива".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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