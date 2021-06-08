Футболист "Штутгарта" признал, что играл под чужим именем

Конголезский нападающий "Штутгарта" Силас Вамангитука выступал не под своим настоящим именем. По словам форварда, бывший агент футболиста изменил имя и дату рождения в его официальных документах.

"Последние несколько лет я жил в постоянном страхе. Кроме того, очень переживал за свою семью в Конго. Раскрыть свою историю было для меня тяжёлым шагом", — цитирует игрока официальный сайт "Штутгарта".

Согласно полученным несколько дней назад из ДР Конго документам, настоящая дата рождения футболиста 6 октября 1998 года (а не 1999 года). Его настоящее имя Силас Катомпа Мвумпа.

Утверждается, что бывший агент убедил футболиста использовать фальшивый паспорт в 2017 году, когда тот находился на просмотре в бельгийском "Андерлехте". У игрока истекал срок действия визы, и клуб попросил его поехать на родину и вернуться с новым разрешением на въезд. При этом агент, используя запугивания, убедил игрока, что ему не позволят вернуться в Европу, и настоял на использовании поддельных документов.

"Штутгарт" заявил о полной поддержке футболиста. Клуб будет способствовать получению для него нового разрешения и лицензии.

