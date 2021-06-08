В Центробанке оценили риск отключения России от SWIFT

На данный момент Центробанк не видит рисков отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищённости мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", — сказала она, выступая в Госдуме.