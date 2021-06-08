В Центробанке оценили риск отключения России от SWIFT
В стране уже создана Система передачи финансовых сообщений для внутрироссийских операций, и её востребованность только растёт. Об этом рассказала первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
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На данный момент Центробанк не видит рисков отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.
"Таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищённости мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", — сказала она, выступая в Госдуме.
Эта российская система весьма популярна, и её востребованность только растёт, подчеркнула Скоробогатова. По её словам, уже 31 банк из семи стран подключился к данной системе. Среди них — 22 кредитные организации из Белоруссии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью. При этом глава ВТБ Андрей Костин посчитал нереалистичным отключение России от платёжной системы SWIFT. По его мнению, Европа и без этой системы может нанести удар по российскому сектору. И у США есть другие инструменты давления на Москву.
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