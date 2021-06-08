В России предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров

В России предложили штрафовать сотовых операторов, по линиям которых зафиксируют звонки и сообщения со скрытых номеров. Такие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

"Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера", — уточнил Груздев.

Эксперт напомнил, что закон, запрещающий скрывать телефонные номера, в России действует с 2018 года. Он был принят в первую очередь для защиты граждан, так как скрыть номер часто стараются мошенники и распространители спама. Согласно документу, сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить неизвестную эсэмэску.