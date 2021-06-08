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В России предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Согласно уже действующему закону, сотовые операторы обязаны прерывать анонимный звонок и не пропускать неизвестную эсэмэску.

8 июня, 14:28

Фото © Shutterstock

В России предложили штрафовать сотовых операторов, по линиям которых зафиксируют звонки и сообщения со скрытых номеров. Такие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

"Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера", — уточнил Груздев.

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Эксперт напомнил, что закон, запрещающий скрывать телефонные номера, в России действует с 2018 года. Он был принят в первую очередь для защиты граждан, так как скрыть номер часто стараются мошенники и распространители спама. Согласно документу, сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить неизвестную эсэмэску.

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Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали реже притворяться службой безопасности банков. По данным экспертов, количество жалоб на подобные звонки почти за год снизилось в два раза. Однако теперь злоумышленники придумали новую схему развода: они звонят от имени "полицейских".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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