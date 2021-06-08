Более сотни металлических обломков извлекли из тела пилота рухнувшего рейса MH17
Большая их часть состоит из углеродистой стали, отметил судья Хендрик Стейнхёйс. По его словам, этот факт стал одним из подтверждений того, что борт был сбит ракетой ЗРК "Бук".
Фото © ТАСС / EPA
Более сотни металлических обломков извлекли голландские судмедэксперты из тела пилота малазийского "боинга", разбившегося на Украине в 2014 году. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс в нидерландском судебном комплексе "Схипхол".
"Один из элементов имел форму "бабочки". Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали", — отметил он на слушаниях по делу авиакатастрофы.
По словам Стейнхёйса, для следователей этот факт стал одним из подтверждений того, что борт был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук".
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
Комментариев: 0