Более сотни металлических обломков извлекли из тела пилота рухнувшего рейса MH17

Более сотни металлических обломков извлекли голландские судмедэксперты из тела пилота малазийского "боинга", разбившегося на Украине в 2014 году. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс в нидерландском судебном комплексе "Схипхол".

"Один из элементов имел форму "бабочки". Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали", — отметил он на слушаниях по делу авиакатастрофы.

По словам Стейнхёйса, для следователей этот факт стал одним из подтверждений того, что борт был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук".