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Останки двух пассажиров рухнувшего рейса MH17 не нашли до сих пор

Как сообщил судья Хендрик Стейнхёйс, расследование подтвердило, что они действительно находились на борту самолёта. В общей сложности следователям удалось установить личности 296 человек, чьи тела были обнаружены на месте трагедии.

8 июня, 13:52
<p>Фото © ТАСС / imago stock&amp;people</p>

Фото © ТАСС / imago stock&people

Из 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, следователи до сих пор не смогли найти останки двух пассажиров. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс в нидерландском судебном комплексе "Схипхол".

"В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения", — отметил он на слушаниях по делу авиакатастрофы.

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По словам Стейнхёйса, в отношении этих двух "пропавших" людей было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, среди которых мобильные телефоны и удостоверения личности. Выяснилось, что пассажиры действительно находились на борту самолёта. Более того, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол, а также в гаджетах были обнаружены фотографии из аэропорта.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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