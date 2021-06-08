Останки двух пассажиров рухнувшего рейса MH17 не нашли до сих пор
Как сообщил судья Хендрик Стейнхёйс, расследование подтвердило, что они действительно находились на борту самолёта. В общей сложности следователям удалось установить личности 296 человек, чьи тела были обнаружены на месте трагедии.
Фото © ТАСС / imago stock&people
Из 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, следователи до сих пор не смогли найти останки двух пассажиров. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс в нидерландском судебном комплексе "Схипхол".
"В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения", — отметил он на слушаниях по делу авиакатастрофы.
По словам Стейнхёйса, в отношении этих двух "пропавших" людей было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, среди которых мобильные телефоны и удостоверения личности. Выяснилось, что пассажиры действительно находились на борту самолёта. Более того, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол, а также в гаджетах были обнаружены фотографии из аэропорта.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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