Останки двух пассажиров рухнувшего рейса MH17 не нашли до сих пор

Из 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, следователи до сих пор не смогли найти останки двух пассажиров. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс в нидерландском судебном комплексе "Схипхол".

"В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения", — отметил он на слушаниях по делу авиакатастрофы.

По словам Стейнхёйса, в отношении этих двух "пропавших" людей было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, среди которых мобильные телефоны и удостоверения личности. Выяснилось, что пассажиры действительно находились на борту самолёта. Более того, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол, а также в гаджетах были обнаружены фотографии из аэропорта.