Захарова: Законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях

Украинский законопроект об исключении русских из числа коренных народов Незалежной свидетельствует об укреплении националистических и неонацистских позиций в этой стране. Такую точку зрения высказала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграме. Она отметила, что действие этого документа, носящего маргинальный характер, распространяется на миллионы человек.

"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", — рассуждает дипломат.