Захарова: Законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях
В российском МИДе назвали документ маргинальными и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Украинский законопроект об исключении русских из числа коренных народов Незалежной свидетельствует об укреплении националистических и неонацистских позиций в этой стране. Такую точку зрения высказала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграме. Она отметила, что действие этого документа, носящего маргинальный характер, распространяется на миллионы человек.
Дума приняла постановление с осуждением идеи об исключении русских из числа коренных народов Украины
"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", — рассуждает дипломат.
Напомним, что в мае Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
20 мая Лайф писал, что городской совет украинского Николаева не поддержал предложение лишить русский язык статуса регионального в городе. Таким образом, местные парламентарии не смогли отменить решение от 2012 года. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал это позором.
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