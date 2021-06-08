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Продюсер Матвиенко назвал "как никогда актуальным" создание Фонда культурных инициатив

По словам композитора, любая поддержка государства важна. Творческая отрасль особенно сильно пострадала во время пандемии коронавируса, подчеркнул наш собеседник.

8 июня, 13:36
<p>Игорь Матвиенко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/murderdays/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">murderdays</a></p>

Игорь Матвиенко. Фото © Instagram / murderdays

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что создание Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов в сфере искусства и творчества, "как никогда актуально" в данный момент. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Я считаю, что именно творческая отрасль, особенно в сфере массовых мероприятий, во время пандемии пострадала и до сих пор не вышла на прежний уровень, так как сохраняются ограничения. Любая поддержка государства важна, даже если поддержать морально или материально творческих людей, которые будут туда [в фонд] подавать заявки", — сказал Матвиенко.

Приём заявок на грантовый конкурс в сфере культуры стартует 15 июня

Приём заявок на грантовый конкурс в сфере культуры стартует 15 июня

По словам продюсера, ещё три года назад он выступал с просьбой создать фонд поддержки деятелей музыки по примеру Фонда кино и теперь очень рад, что это случилось. Композитор отметил, что инициатива поможет молодёжи проявить себя, а на российской сцене появятся новые проекты.

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Ранее Лайф сообщал, кто был назначен гендиректором Фонда культурных инициатив. Им оказался победитель конкурса "Лидеры России. Политика", журналист и медиаменеджер Роман Карманов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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