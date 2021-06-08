Продюсер Матвиенко назвал "как никогда актуальным" создание Фонда культурных инициатив

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что создание Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов в сфере искусства и творчества, "как никогда актуально" в данный момент. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Я считаю, что именно творческая отрасль, особенно в сфере массовых мероприятий, во время пандемии пострадала и до сих пор не вышла на прежний уровень, так как сохраняются ограничения. Любая поддержка государства важна, даже если поддержать морально или материально творческих людей, которые будут туда [в фонд] подавать заявки", — сказал Матвиенко.

По словам продюсера, ещё три года назад он выступал с просьбой создать фонд поддержки деятелей музыки по примеру Фонда кино и теперь очень рад, что это случилось. Композитор отметил, что инициатива поможет молодёжи проявить себя, а на российской сцене появятся новые проекты.