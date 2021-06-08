Продюсер Матвиенко назвал "как никогда актуальным" создание Фонда культурных инициатив
По словам композитора, любая поддержка государства важна. Творческая отрасль особенно сильно пострадала во время пандемии коронавируса, подчеркнул наш собеседник.
Игорь Матвиенко. Фото © Instagram / murderdays
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что создание Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов в сфере искусства и творчества, "как никогда актуально" в данный момент. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.
"Я считаю, что именно творческая отрасль, особенно в сфере массовых мероприятий, во время пандемии пострадала и до сих пор не вышла на прежний уровень, так как сохраняются ограничения. Любая поддержка государства важна, даже если поддержать морально или материально творческих людей, которые будут туда [в фонд] подавать заявки", — сказал Матвиенко.
По словам продюсера, ещё три года назад он выступал с просьбой создать фонд поддержки деятелей музыки по примеру Фонда кино и теперь очень рад, что это случилось. Композитор отметил, что инициатива поможет молодёжи проявить себя, а на российской сцене появятся новые проекты.
О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Ранее Лайф сообщал, кто был назначен гендиректором Фонда культурных инициатив. Им оказался победитель конкурса "Лидеры России. Политика", журналист и медиаменеджер Роман Карманов.
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