Нежелание Путина "кормить Украину" нашло понимание в бундестаге
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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст поддержал высказывание президента России Владимира Путина о том, что наша страна "не должна всех кормить" применительно к сохранению транзита газа через Украину. Своей точкой зрения немецкий политик поделился в беседе с ТАСС.
Эрнст напомнил, что газопровод через Незалежную не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". Более того, за это, как и прежде, взимаются транзитные пошлины.
"То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счёт прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа", — рассудил он.
Напомним, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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