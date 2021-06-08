Нежелание Путина "кормить Украину" нашло понимание в бундестаге

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст поддержал высказывание президента России Владимира Путина о том, что наша страна "не должна всех кормить" применительно к сохранению транзита газа через Украину. Своей точкой зрения немецкий политик поделился в беседе с ТАСС.

Эрнст напомнил, что газопровод через Незалежную не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". Более того, за это, как и прежде, взимаются транзитные пошлины.