Лайф публикует видео, как горе-мать везла на лифте погибшую при падении с балкона дочь. Видео © LIFE

Лайф публикует видео, как горе-мать из Самары, которая "в воспитательных целях" свесила трёхлетнюю дочь из окна и уронила её, спускается к подъезду за девочкой, а затем возвращается в квартиру с бездыханным телом малышки.

На кадрах видно, что, спускаясь на лифте на первый этаж, женщина очень нервничает — несколько раз нажимает на кнопку, а затем, когда кабина останавливается, пытается руками открыть двери. Забрав тело дочери с улицы, горе-мать возвращается в квартиру. Поднимаясь на свой этаж, она трясёт и укачивает девочку, вероятно пытаясь привести в чувство. Однако малышка не подаёт признаков жизни, а на пол падают капли крови.