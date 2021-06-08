Укачивала и трясла: Лайф публикует видео, как горе-мать везла на лифте погибшую при падении с балкона дочь
На кадрах видно, что женщина раскачивает малышку, вероятно надеясь привести в чувство. Но девочка уже не подаёт признаков жизни, а на пол падают капли крови.
Лайф публикует видео, как горе-мать везла на лифте погибшую при падении с балкона дочь. Видео © LIFE
Лайф публикует видео, как горе-мать из Самары, которая "в воспитательных целях" свесила трёхлетнюю дочь из окна и уронила её, спускается к подъезду за девочкой, а затем возвращается в квартиру с бездыханным телом малышки.
На кадрах видно, что, спускаясь на лифте на первый этаж, женщина очень нервничает — несколько раз нажимает на кнопку, а затем, когда кабина останавливается, пытается руками открыть двери. Забрав тело дочери с улицы, горе-мать возвращается в квартиру. Поднимаясь на свой этаж, она трясёт и укачивает девочку, вероятно пытаясь привести в чувство. Однако малышка не подаёт признаков жизни, а на пол падают капли крови.
"Я же говорила, что она упадёт": Соседи рассказали, что творилось в квартире, где мать уронила из окна трёхлетнего ребёнка
А на днях на юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья. Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать ребёнка находилась в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не могла.
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