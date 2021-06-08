В Москве стартовал форум "История для будущего. Александр Невский"

В Москве на площадке Государственного исторического музея стартовал международный форум "История для будущего. Александр Невский". Сегодня, 8 июня, состоялось пленарное заседание, в ходе которого политики, историки и общественники порассуждали о роли Невского в истории России.

В приветствии к участникам форума президент РФ Владимир Путин назвал Александра Невского ярким государственным деятелем, опытным дипломатом, мужественным полководцем. Глава государства подчеркнул, что проведение форумов, выставок и конференций, приуроченных к 800-летию со дня рождения великого князя, "укрепляет связь времён и поколений, служит воспитанию молодёжи, свидетельствует об искреннем растущем интересе граждан к истории России".

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Александр Невский эффективно вёл внешнюю политику и неслучайно князь считается небесным покровителем российской дипломатии.

"Эффективно действуя на различных географических направлениях, он уже много веков назад, по сути, руководствовался принципами того, что сегодня мы называем многовекторной внешней политикой. Неслучайно лучшим дипломатам вручается орден его имени", — говорится в обращении Лаврова к участникам форума.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что Александр Невский проложил путь к идее российской государственности, а его образ служит стране духовной опорой в тяжёлые времена.

"Легендарный образ этого правителя, защитника родной земли обрёл собственную жизнь в веках, он остаётся стержневым, сберегающим для нашей исторической культуры, служит духовной опорой в самые тяжёлые времена. Убеждён, что 800-летие со дня рождения Александра Невского — прекрасный повод обратиться к изучению его наследия", — подчеркнул Нарышкин в своём обращении.

В работе пленарного заседания также приняли участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, академик НАН Украины Пётр Толочко и другие спикеры. Гостями форума стали видные учёные и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе из Болгарии, Сербии, Украины, Польши.

В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии, участники которых обсудят образ Александра Невского в культуре, историю военных деяний великого князя и его религиозное прославление, а также его роль в контексте гуманитарного направления российской внешней политики. Организатором форума выступает Российское военно-историческое общество.