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"Совершенно абсурдная тема": Директор Киркорова назвал чушью и выдумкой журналистов проверку Роскомнадзором Премии Муз-ТВ

Менеджер не видит никакого смысла раздувать эту тему, поскольку считает новость глупостью. Он также отметил, что поп-король не имеет отношения к подобным инфоповодам в принципе.

8 июня, 13:08
<p>Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Директор российского певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак в беседе с Лайфом назвал чушью информацию о том, что Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. По словам менеджера, ему ничего об этом не известно.

"Совершенно абсурдная тема. Пускай проверяют. Филипп никакого отношения к этому не имеет, к этой проверке и ко всему тому, о чём вы говорите. С нами никто не связывался о том, что это мы виноваты в чём-либо", — сказал наш собеседник.

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Рыбак также добавил, что не видит никакого смысла раздувать эту тему, поскольку считает новость выдумкой журналистов. По его словам, инфоповод глуп и абсурден.

Между тем в пресс-службе Роскомнадзора вовсе не шутят, заявляя о проверке музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее в службе отметили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона. Также возможно проведение проверки самого мероприятия, но это вне полномочий ведомства.

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Напомним, музыкальная церемония "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" прошла в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 4 июня. В этом году ведущими были Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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