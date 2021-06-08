Директор российского певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак в беседе с Лайфом назвал чушью информацию о том, что Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. По словам менеджера, ему ничего об этом не известно.

"Совершенно абсурдная тема. Пускай проверяют. Филипп никакого отношения к этому не имеет, к этой проверке и ко всему тому, о чём вы говорите. С нами никто не связывался о том, что это мы виноваты в чём-либо", — сказал наш собеседник.

Рыбак также добавил, что не видит никакого смысла раздувать эту тему, поскольку считает новость выдумкой журналистов. По его словам, инфоповод глуп и абсурден.

Между тем в пресс-службе Роскомнадзора вовсе не шутят, заявляя о проверке музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее в службе отметили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона. Также возможно проведение проверки самого мероприятия, но это вне полномочий ведомства.