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"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской

Группа Little Big, которая должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году, захватывает внимание поклонников не только творчеством. Вот уже не первый месяц фанаты следят за накалом страстей в личной жизни фронтмена коллектива Ильи Прусикина, его бывшей жены Иры Смелой и коллеги и новой возлюбленной Софьи Таюрской.

8 июня, 11:52

Скриншот © YouTube / Данила Поперечный. Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Обе девушки уже высказались о ситуации, став гостьями на шоу Собчак. Но Прусикин решил озвучить свою версию событий в беседе с комиком Данилой Поперечным. Так, музыкант рассказал, как завязались его отношения с Таюрской, которую уже успели окрестить разлучницей. По словам Ильи, они много времени проводили вместе из-за работы — репетиции, концерты, туры, однако никогда друг другу не надоедали. А потом, когда оба уже были свободны, у них случилась интимная связь и стало понятно всё.

Скриншот © YouTube / Данила Поперечный

Скриншот © YouTube / Данила Поперечный

Это первые мои отношения, в которых не было романтического периода. Мы пять лет ездили, выступали и были друзьями. Когда мы начали встречаться, не было периода романтизма, сразу была любовь. <...> Почему, мне кажется, мы с Соней сошлись, потому что и у неё, и у меня нет личной жизни. <...> Бывает такое, когда по пьяни переспали... Тут не то что по пьяни, это была а-ля вечеринка, что ли, в общем, внезапно

Илья Прусикин

Фото © Instagram / iliyaprusikin, smelaya_ira

Фото © Instagram / iliyaprusikin, smelaya_ira

Прусикин опроверг слухи о том, что роман с Соней завязался, когда он ещё был в отношениях с Ирой Смелой. Якобы официальное объявление о разводе они сделали гораздо позже, чем расстались. Сейчас экс-влюблённые всё ещё общаются. Илья заявил, что купил Ирине и сыну квартиру в Питере, но пока перевёз их в Москву, чтобы чаще видеться. Он назвал бывшую жену одним из своих лучших друзей. "Я буду любить её до конца жизни, потому что такого ребёнка сделать — спасибо тебе, Ира, большое", — заключил музыкант.

Мы поговорили как взрослые люди и расстались с Ирой Смелой в 2019 году. Не я ушёл, не Ира ушла от меня. Сейчас на дворе 2021-й. <...> Мы дали себе какое-то время, чтобы подумать, и спустя более полугода мы поняли, что так будет лучше. Расстались мы по простой причине: мы друг друга просто угнетали. Даже не то что угнетали — мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали, а я не мог этого дать, так как постоянно был в турах, на съёмках, был далеко. Из-за этого у неё была обида на меня и холод ко мне

Илья Прусикин

Фото © Instagram / smelaya_ira, sonyatayurskaya

Фото © Instagram / smelaya_ira, sonyatayurskaya

Однако в недолговечности нового романа уверены не только некоторые поклонники, но и парапсихолог Дарья Миронова. По её словам, роман участников Little Big продлится не более трёх лет, а потом Ильич "нагуляется" и вернётся в семью. "Для них это приключение. Творческим людям, как воздух, необходимы новые эмоции. Семья и бывшая жена это поймут",отметила экстрасенс.

Тима Белорусских расстался с матерью своего ребёнка, после того как она выпала из окна 7-го этажа

Тима Белорусских расстался с матерью своего ребёнка, после того как она выпала из окна 7-го этажа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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