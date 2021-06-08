"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской

Группа Little Big, которая должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году, захватывает внимание поклонников не только творчеством. Вот уже не первый месяц фанаты следят за накалом страстей в личной жизни фронтмена коллектива Ильи Прусикина, его бывшей жены Иры Смелой и коллеги и новой возлюбленной Софьи Таюрской.