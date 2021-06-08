"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской
Группа Little Big, которая должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году, захватывает внимание поклонников не только творчеством. Вот уже не первый месяц фанаты следят за накалом страстей в личной жизни фронтмена коллектива Ильи Прусикина, его бывшей жены Иры Смелой и коллеги и новой возлюбленной Софьи Таюрской.
Скриншот © YouTube / Данила Поперечный. Фото © Instagram / sonyatayurskaya
Обе девушки уже высказались о ситуации, став гостьями на шоу Собчак. Но Прусикин решил озвучить свою версию событий в беседе с комиком Данилой Поперечным. Так, музыкант рассказал, как завязались его отношения с Таюрской, которую уже успели окрестить разлучницей. По словам Ильи, они много времени проводили вместе из-за работы — репетиции, концерты, туры, однако никогда друг другу не надоедали. А потом, когда оба уже были свободны, у них случилась интимная связь и стало понятно всё.
Скриншот © YouTube / Данила Поперечный
Это первые мои отношения, в которых не было романтического периода. Мы пять лет ездили, выступали и были друзьями. Когда мы начали встречаться, не было периода романтизма, сразу была любовь. <...> Почему, мне кажется, мы с Соней сошлись, потому что и у неё, и у меня нет личной жизни. <...> Бывает такое, когда по пьяни переспали... Тут не то что по пьяни, это была а-ля вечеринка, что ли, в общем, внезапно
Фото © Instagram / iliyaprusikin, smelaya_ira
Прусикин опроверг слухи о том, что роман с Соней завязался, когда он ещё был в отношениях с Ирой Смелой. Якобы официальное объявление о разводе они сделали гораздо позже, чем расстались. Сейчас экс-влюблённые всё ещё общаются. Илья заявил, что купил Ирине и сыну квартиру в Питере, но пока перевёз их в Москву, чтобы чаще видеться. Он назвал бывшую жену одним из своих лучших друзей. "Я буду любить её до конца жизни, потому что такого ребёнка сделать — спасибо тебе, Ира, большое", — заключил музыкант.
Мы поговорили как взрослые люди и расстались с Ирой Смелой в 2019 году. Не я ушёл, не Ира ушла от меня. Сейчас на дворе 2021-й. <...> Мы дали себе какое-то время, чтобы подумать, и спустя более полугода мы поняли, что так будет лучше. Расстались мы по простой причине: мы друг друга просто угнетали. Даже не то что угнетали — мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали, а я не мог этого дать, так как постоянно был в турах, на съёмках, был далеко. Из-за этого у неё была обида на меня и холод ко мне
Фото © Instagram / smelaya_ira, sonyatayurskaya
Однако в недолговечности нового романа уверены не только некоторые поклонники, но и парапсихолог Дарья Миронова. По её словам, роман участников Little Big продлится не более трёх лет, а потом Ильич "нагуляется" и вернётся в семью. "Для них это приключение. Творческим людям, как воздух, необходимы новые эмоции. Семья и бывшая жена это поймут", — отметила экстрасенс.
WOW-stars
Дочь Дениса Клявера и Евы Польны отметила 16-летие, и фанаты изумились, как она успела повзрослеть
сегодня в 10:05
Обезображенная болезнью экс-жена Аршавина показала на старых фото, каким было её лицо до пластики
сегодня в 09:23
Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты
сегодня в 06:20
Комментариев: 0