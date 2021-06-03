Тима Белорусских расстался с матерью своего ребёнка, после того как она выпала из окна 7-го этажа

Личная жизнь молодого певца интересует его поклонниц не первый день. Постепенно они узнали, что за образом "мальчика-романтика" скрывается муж и даже отец. Но сам артист долгое время обходил эту тему стороной.