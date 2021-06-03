Тима Белорусских расстался с матерью своего ребёнка, после того как она выпала из окна 7-го этажа
Личная жизнь молодого певца интересует его поклонниц не первый день. Постепенно они узнали, что за образом "мальчика-романтика" скрывается муж и даже отец. Но сам артист долгое время обходил эту тему стороной.
22-летний Тима Белорусских стал гостем ютуб-шоу Юрия Дудя, где раскрыл подробности личной жизни. Парень рассказал, как же всё-таки вышло, что он стал отцом в 16 лет. Влюблённые пытались предохраняться, но всё пошло не по плану из-за неопытности и досадной случайности. По словам артиста, он боялся отчима своей 17-летней девушки Яны, который долгое время сидел в тюрьме и обещал парню суровую расправу, если тот обидит падчерицу. Но ребёнка влюбленные всё равно решили оставить.
Неопытность совместно с первой любовью, с каким-то неизведанным желанием попробовать что-то новое в своей жизни. А дальше... Немножечко я, скорее всего, безответственный был. Но у нас не было сомнений, что мы будем рожать
Фото © Instagram / belorusskih.love
Но быть "вместе и навсегда" не получилось. Когда 30 января 2019 года у Тимы вышел первый альбом "Твой первый диск — моя кассета", произошёл несчастный случай. Яна выпала из окна и серьёзно разбилась. Девушка испытывает проблемы до сих пор — "ходит, но не бегает".
У нас странная тема произошла. В день, когда у меня вышел первый альбом, с которого, в принципе, всё люто началось... В этот день мы праздновали и Яна выпала с седьмого этажа. Её увозит скорая, а за мной приезжают ребята и мы едем к Малахову, потому что у меня была договорённость
Фото © Instagram / timabelorusskih, yanakooot
После шоу, где Тима находился в шокированном состоянии, но пытался не подавать вида, он отправился в свой первый тур. Из-за этого рядом с возлюбленной музыкант быть не мог. Зато о Яне позаботился его друг, с которым у девушки постепенно завязались романтические отношения. Пара распалась, но Тима оказывает бывшей избраннице максимальную помощь и желает только хорошего. Недавно он наконец показал фото пятилетней дочки.
Просто очень помог мой друг в этой ситуации. Он мог с ней быть тогда, когда было нужно, супчики привозить. А я в этот момент ездил с первым альбомом. Но, если бы не поехал, не было бы потом денег на реабилитацию
Напомним, что ранее певца обвинили в приобретении, употреблении и хранении запрещённых веществ. Его приговорили к двум годам "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, когда осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил).
WOW-stars
Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе
сегодня в 13:57
Анфиса Чехова рассказала, как её уволили с Муз-ТВ из-за того, что она не переспала с продюсером
сегодня в 13:19
"Я абсолютно не виновен": Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью
сегодня в 07:15
Комментариев: 0