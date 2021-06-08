"Если потолстеет, буду относиться хуже": Даже звёзды возмутились, узнав, что комик Абрамов говорит о жене

На YouTube-канале "Макарена" вышло интервью со стендап-комиком Иваном Абрамовым. Долгое время на него никто не обращал внимание, но на прошлой неделе пользователи Сети заметили в двухчасовом видео фрагмент, который их ужаснул.