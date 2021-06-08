"Если потолстеет, буду относиться хуже": Даже звёзды возмутились, узнав, что комик Абрамов говорит о жене
На YouTube-канале "Макарена" вышло интервью со стендап-комиком Иваном Абрамовым. Долгое время на него никто не обращал внимание, но на прошлой неделе пользователи Сети заметили в двухчасовом видео фрагмент, который их ужаснул.
Интервью с Абрамовым вышло ещё в марте, но по-настоящему завирусилось только после того, как в "Тиктоке" пользователи начали публиковать фрагмент, в котором комик делится своим мнением по поводу супружества. Долгое время 36-летний стендапер создавал имидж примерного семьянина: жена Эльвира, о которой он так часто говорит на своих выступлениях, две дочери. Но весь образ рушится на части, стоит один раз посмотреть, что наговорил бывший кавээнщик про свою ненаглядную.
Я сразу ей сказал: я изменю сто процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то, прикинь, какие красивые ещё ходят
Видео © YouTube / "Макарена"
Ну ладно. С тобой, получается, я консерватор. Будешь держать себя в форме — прекрасно! Не будет стервы, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной — без вопросов. В старости я ведь тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать. Я к ней привык уже
Судя по тому, какой резонанс спровоцировало интервью, Абрамова можно поприветствовать в кэнсел-культуре (от англ. to cancel — отменить). Причём за такое отношение к жене комика хотят "отменить" не только подрастающее поколение тиктокеров, но и вполне состоявшиеся люди, среди которых есть много звёзд. К примеру, Алёна Водонаева. Телеведущая напомнила Ивану, что иногда лучше промолчать и чаще думать над тем, что ты говоришь или только собираешься.
А блогершу Иду Галич слова комика задели за живое. Дело в том, что после родов девушка сильно прибавила в весе, а потом ещё долго не могла прийти в форму.
Я так ненавидела своё тело после родов! Столько времени ушло, чтобы чуть легче стало психологически, а тут это... А если у жены форма груди поменялась? Если шрам от кесарева? Слава Богу, что я тогда не слышала это жуткое высказывание. Девочки, родные, выглядеть после родов иначе — это нормально. Они не вынашивали, не кормили. Им не понять
Фото © Instagram / galichida
Ситуация так обострилась, что Абрамову даже на некоторое время пришлось закрыть комментарии в Instagram. На данный момент комик вернул всё обратно. Но, судя по тому, что ни одного негативного комментария под его постами нет, он их удаляет.
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