В Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом

Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге готовится развернуть более 800 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

"876 коек — это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов, сейчас начнут принимать пациентов с ковидом", — проинформировала собеседница агентства.

Она уточнила, что до конца недели пациентов, которых можно выписать, отправят домой, а тех, кому необходимо продолжить лечение, переведут в другие стационары. После этого будет проведена полная санобработка всех помещений госпиталя, чтобы в пятницу возобновить приём больных с коронавирусом.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По его словам, это связано с цикличностью вирусной активности, но на ситуацию можно повлиять, если массово сделать прививки.