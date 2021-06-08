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В Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в городе зафиксировали ещё 846 заболевших, что соответствует мартовским цифрам. А всего за период пандемии в городе заболело более 445 тысяч человек.

8 июня, 13:00

Фото © Pixabay

Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге готовится развернуть более 800 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

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"876 коек — это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов, сейчас начнут принимать пациентов с ковидом", — проинформировала собеседница агентства.

Она уточнила, что до конца недели пациентов, которых можно выписать, отправят домой, а тех, кому необходимо продолжить лечение, переведут в другие стационары. После этого будет проведена полная санобработка всех помещений госпиталя, чтобы в пятницу возобновить приём больных с коронавирусом.

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В России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По его словам, это связано с цикличностью вирусной активности, но на ситуацию можно повлиять, если массово сделать прививки.

Тем временем в России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом. Прирост составил 9977 человек — это больше, чем количество выздоровевших за последние 24 часа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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