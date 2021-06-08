В Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в городе зафиксировали ещё 846 заболевших, что соответствует мартовским цифрам. А всего за период пандемии в городе заболело более 445 тысяч человек.
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Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге готовится развернуть более 800 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
"876 коек — это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов, сейчас начнут принимать пациентов с ковидом", — проинформировала собеседница агентства.
Она уточнила, что до конца недели пациентов, которых можно выписать, отправят домой, а тех, кому необходимо продолжить лечение, переведут в другие стационары. После этого будет проведена полная санобработка всех помещений госпиталя, чтобы в пятницу возобновить приём больных с коронавирусом.
Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По его словам, это связано с цикличностью вирусной активности, но на ситуацию можно повлиять, если массово сделать прививки.
Тем временем в России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом. Прирост составил 9977 человек — это больше, чем количество выздоровевших за последние 24 часа.
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