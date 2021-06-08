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Путин оценил работу домов престарелых в период пандемии

Российский лидер отметил самоотверженный труд социальных работников, благодаря которым ситуация в РФ с заболеваемостью ковидом была лучше, чем во многих других странах, в том числе европейских.

8 июня, 12:53
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в социальных учреждениях РФ был значительно ниже, чем в других развитых странах, в том числе европейских. Об этом он сказал во время встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

"В целом по учреждениям подобного рода в РФ ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе и в европейских странах", — отметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что это произошло благодаря самоотверженному труду социальных работников. Он отметил, что государство старалось поддерживать их и оказывать своевременную помощь, однако важной составляющей результата было отношение сотрудников социальной сферы к делу. По словам российского лидера, в других странах "недосмотрели" за домами престарелых в период пандемии, чего, к счастью, удалось избежать в РФ.

Ранее Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной. Необходимо выстроить все процедуры, нормативную базу таким образом, чтобы максимально учесть интересы, нужды и запросы людей, пояснил президент.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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