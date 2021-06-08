Путин оценил работу домов престарелых в период пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в социальных учреждениях РФ был значительно ниже, чем в других развитых странах, в том числе европейских. Об этом он сказал во время встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

"В целом по учреждениям подобного рода в РФ ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе и в европейских странах", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что это произошло благодаря самоотверженному труду социальных работников. Он отметил, что государство старалось поддерживать их и оказывать своевременную помощь, однако важной составляющей результата было отношение сотрудников социальной сферы к делу. По словам российского лидера, в других странах "недосмотрели" за домами престарелых в период пандемии, чего, к счастью, удалось избежать в РФ.