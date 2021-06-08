Госдеп США выделит $700 тысяч на "борьбу со злонамеренной риторикой" на Украине
Проекты, которые профинансирует Вашингтон, должны быть направлены на расширение возможностей, в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ, в вопросах противодействия "распространению дезинформации".
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Госдепартамент США намерен выделить до 700 тысяч долларов на "борьбу с дезинформацией" и "злонамеренной риторикой" на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание гранта.
"Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций в целях борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проекты, которые получат финансирование, должны быть направлены на расширение возможностей, в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ, в вопросах "борьбы с распространением дезинформации", а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.
Кроме того, инициатива направлена на повышение активности украинской общественности в вопросе "использования средств анализа данных", чтобы выявить и отслеживать "дезинформацию". Для этого могут быть реализованы меры по "сокращению уязвимости" определённых групп аудитории Незалежной для обозначенных выше проблем.
Общий бюджет инициативы составляет 700 тысяч долларов, при этом минимальный грант не должен превышать 40 тысяч долларов, а максимальный — 150 тысяч долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что в США собрались прививать Украине "американские ценности". Через развлекательные проекты Вашингтон намерен продвигать в Незалежной "демократические" и экономические реформы.
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