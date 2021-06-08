Путин рассказал о системе долгосрочного ухода за пожилыми россиянами, которая охватит всю страну в 2022 году

Российский лидер назвал чрезвычайно важной работу, связанную со стационарозамещающими технологиями, поскольку уход за гражданами, нуждающимся в особом внимании, — это серьёзный труд для их близких.