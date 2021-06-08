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Путин рассказал о системе долгосрочного ухода за пожилыми россиянами, которая охватит всю страну в 2022 году

Российский лидер назвал чрезвычайно важной работу, связанную со стационарозамещающими технологиями, поскольку уход за гражданами, нуждающимся в особом внимании, — это серьёзный труд для их близких.

8 июня, 12:32

Фото © Shutterstock

Система центров долгосрочного ухода за пожилыми россиянами охватит всю страну уже в следующем году. Об этом сообщил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций, которая проходит по видеосвязи.

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"У нас было шесть, а сейчас — 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации. Минтруд, правительство определяют источники для того, чтобы поддержать этот вид деятельности, и мы будем обязательно это делать, в самое ближайшее время определимся, и, уверен, планы создать систему по всей территории Российской Федерации в 2022 году", — проинформировал российский лидер.

Путин отметил, что для людей пожилого возраста или имеющих инвалидность порой очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. Но в то же время уход за такими людьми — это серьёзный труд, подразумевающий подчас "значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности".

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"Работа, связанная со стационарозамещающими технологиями, чрезвычайно важна. Это не только в нашей стране, это развивается во многих странах", добавил он.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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