Играющие в песочнице после работы уральские пожарные умилили пользователей Сети
В МЧС с пониманием относятся к такой терапии. В последнее время в Свердловской области резко увеличилось число возгораний.
Играющие в песочнице после работы уральские пожарные умилили пользователей Сети. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"
В Нижнем Тагиле после тушения пожара спасатели нашли немного времени, чтобы поиграть в песочнице. Видеозапись опубликовал один из пожарных, она размещена в паблике "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".
Пожарные решили отдохнуть после тушения, увидев песочницу около дома. Мужчины распределили машинки, а один из участников попросил себе кораблик. Ролик набрал популярность среди пользователей, которые умилились поведению спасателей.
Как заявили изданию "Подъём" в пресс-службе свердловского управления МЧС, подобное поведение обычно не приветствуется. Но в регионе в последнее время фиксируется очень напряжённая ситуация с пожарами, поэтому в ведомстве с пониманием относятся к такой игротерапии.
"Игротерапия, в том числе с песком, — это достаточно неплохой способ снятия стресса, который практикуют и психологи МЧС. Это один из видов психологической реабилитации. Ничего кошмарного и неправильного по большому счёту в этом нет. Никаких правил труда ребята не нарушили, ни вреда, ни ущерба никому не принесли", — объяснили свою позицию в ведомстве.
Ранее стало известно, что на территории парка Маяковского в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар. Площадь возгорания составила один гектар. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за поджога тополиного пуха неизвестными.
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