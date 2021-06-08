Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2021, 12:33

Играющие в песочнице после работы уральские пожарные умилили пользователей Сети

В МЧС с пониманием относятся к такой терапии. В последнее время в Свердловской области резко увеличилось число возгораний.

Играющие в песочнице после работы уральские пожарные умилили пользователей Сети. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

В Нижнем Тагиле после тушения пожара спасатели нашли немного времени, чтобы поиграть в песочнице. Видеозапись опубликовал один из пожарных, она размещена в паблике "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Пожарные решили отдохнуть после тушения, увидев песочницу около дома. Мужчины распределили машинки, а один из участников попросил себе кораблик. Ролик набрал популярность среди пользователей, которые умилились поведению спасателей.

Как заявили изданию "Подъём" в пресс-службе свердловского управления МЧС, подобное поведение обычно не приветствуется. Но в регионе в последнее время фиксируется очень напряжённая ситуация с пожарами, поэтому в ведомстве с пониманием относятся к такой игротерапии.

"Игротерапия, в том числе с песком, — это достаточно неплохой способ снятия стресса, который практикуют и психологи МЧС. Это один из видов психологической реабилитации. Ничего кошмарного и неправильного по большому счёту в этом нет. Никаких правил труда ребята не нарушили, ни вреда, ни ущерба никому не принесли", — объяснили свою позицию в ведомстве.

"Хоть не ходи в отпуск": Глава Бурятии получил штраф за разведённый ради шашлыка костёр
"Хоть не ходи в отпуск": Глава Бурятии получил штраф за разведённый ради шашлыка костёр

Ранее стало известно, что на территории парка Маяковского в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар. Площадь возгорания составила один гектар. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за поджога тополиного пуха неизвестными.

На тушение лесных пожаров в Якутию перебросят 160 парашютистов-десантников
На тушение лесных пожаров в Якутию перебросят 160 парашютистов-десантников
BannerImage
Николай Абрамов
  • Новости
  • МЧС России
  • Игры
  • Регионы
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar