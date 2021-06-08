В Минздраве заявили, что вакцина "Спутник лайт" предназначена для молодёжи

Вакцина "Спутник лайт" прежде всего нацелена на молодое население, у которого вырабатывается нужное количество антител после однократного применения препарата. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в ходе пленарного заседания в Госдуме.

По словам чиновника, однократное применение вакцины продемонстрировало хорошие показатели. У молодёжи вырабатывается достаточный уровень антител.

"Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Потому что исследования показывают, что однократное применение этой вакцины даёт хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител", — объяснил замминистра.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщал, что однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот уже через несколько недель.