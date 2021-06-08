Госдума поддержала в первом чтении законопроект о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок

Предлагаемые документом изменения позволят осуществлять закупку лекарств против инфекции за счёт средств госбюджета. При этом процедура останется добровольной, отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный профилактический календарь вакцинации. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации", — указано в сообщении.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин ещё раз напомнил, что вакцинация в России останется добровольной. "Никого заставлять не надо", — подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Он отметил, что в законопроекте должна быть норма прямого действия, которая снимет вопросы, связанные с вакцинацией.