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Опубликовано 8 июня 2021, 15:55

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Предлагаемые документом изменения позволят осуществлять закупку лекарств против инфекции за счёт средств госбюджета. При этом процедура останется добровольной, отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный профилактический календарь вакцинации. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации", — указано в сообщении.

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При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин ещё раз напомнил, что вакцинация в России останется добровольной. "Никого заставлять не надо", — подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Он отметил, что в законопроекте должна быть норма прямого действия, которая снимет вопросы, связанные с вакцинацией.

Ранее Володин пояснил, что суть нового законопроекта состоит в том, что государство бесплатно предоставляет возможность для вакцинации тем, кто хочет привиться от инфекции.

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Наталья Демьянова
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