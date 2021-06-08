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В России могут появиться государственные награды для соцработников

О важности учреждения таких знаков отличия заявил президент Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с представителями социальных организаций.

8 июня, 12:59
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Российский лидер Владимир Путин считает крайне важным учреждение специальных госнаград для соцработников. По его словам, "любая награда — это признание со стороны государства, она обязательно должна быть". Об этом глава РФ заявил в ходе встречи по видеосвязи с представителями социальных организаций.

Так, социальный работник из Магадана Екатерина Ипатова указала, что работники соцслужб не ждут награды за свой труд, а лучшая награда для них — это "здоровье тех, кого они опекают". При этом она предложила "подумать над учреждением особого знака или награды", чтобы отметить работу этих людей именно в период пандемии коронавируса.

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"Действительно, никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает ваша практическая каждодневная работа. Но любая награда — это признание со стороны государства, и она должна быть обязательно. А вообще, самое главное — это восприятие вас как особенных людей, чувствующих чужую боль и готовых помочь ближнему, и особое отношение к вам граждан России", — ответил Ипатовой Путин.

В то же время в части госнаград президент упомянул орден Пирогова и медаль Луки Крымского, предположив, что они распространяются и на социальную сферу. Однако "если это не так, то мы это сделаем", подчеркнул Путин.

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"Нужно, чтобы работающие в соцсфере люди чувствовали, что государство не просто заботится и какие-то деньги для них выделяет, а что есть способ морального поощрения с его стороны. Обещаю, что обсужу этот вопрос с правительством и Администрацией Президента РФ, и если чего-то не хватает, то мы обязательно сделаем", — заключил российский лидер.

А ранее Владимир Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной. Необходимо выстроить все процедуры, нормативную базу таким образом, чтобы максимально учесть интересы, нужды и запросы людей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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