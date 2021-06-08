Приветствующий французов Макрон неожиданно получил пощёчину

На кадрах видно, что французский лидер приветствовал местных жителей. В какой-то момент один из присутствующих людей дал главе государства пощёчину. При этом за секунду до этого они пожимали друг другу руки. Сразу после этого инцидента нападавшего скрутили охранники Макрона, были задержаны два человека.

Ранее Лайф публиковал видео, где Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На кадрах видно, что Макрон, находясь в одном из заведений в Невере, поднимает бокал с коктейлем со словами Santé!, что в переводе значит "За здоровье!". В какой-то момент в толпе слышится украинский тост "Будьмо!". На что французский лидер с улыбкой ответил: "За Украину".