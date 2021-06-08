Приветствующий французов Макрон неожиданно получил пощёчину
В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека задержаны.
В приветствующего французов Макрона неожиданно прилетела пощёчина. Видео © Twitter / T_Bouhafs
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.
На кадрах видно, что французский лидер приветствовал местных жителей. В какой-то момент один из присутствующих людей дал главе государства пощёчину. При этом за секунду до этого они пожимали друг другу руки. Сразу после этого инцидента нападавшего скрутили охранники Макрона, были задержаны два человека.
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Что стало причиной такого поведения мужчины, пока остаётся загадкой.
Ранее Лайф публиковал видео, где Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На кадрах видно, что Макрон, находясь в одном из заведений в Невере, поднимает бокал с коктейлем со словами Santé!, что в переводе значит "За здоровье!". В какой-то момент в толпе слышится украинский тост "Будьмо!". На что французский лидер с улыбкой ответил: "За Украину".
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