Временное исключение компании-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG из пакета санкций США является воодушевляющим сигналом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

"Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока – 2" являются воодушевляющими сигналами", — отметил Маас.

В ФРГ считают необходимым выработку согласованной политики в отношении России, Китая и Белоруссии. Европа и США должны консолидироваться, чтобы защитить "международный порядок, свободные общества и свободную торговлю от тех, кто ставит их под вопрос".