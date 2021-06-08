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"Воодушевляющий сигнал": В Германии приветствовали решение США о приостановке санкций по "Северному потоку – 2"

В Берлине подчеркнули необходимость выработки согласованной политики по отношению к странам, ставящим международный порядок под вопрос.

8 июня, 13:25
<p>Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Временное исключение компании-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG из пакета санкций США является воодушевляющим сигналом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

"Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока – 2" являются воодушевляющими сигналами", — отметил Маас.

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В ФРГ считают необходимым выработку согласованной политики в отношении России, Китая и Белоруссии. Европа и США должны консолидироваться, чтобы защитить "международный порядок, свободные общества и свободную торговлю от тех, кто ставит их под вопрос".

"Здесь мы нуждаемся в согласованной на трансатлантическом уровне политике в отношении Москвы, Пекина или Минска, которая включает в себя, разумеется, и санкции в случае особо серьёзных нарушений", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

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Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Киева в стабильной поддержке со стороны США, отметил украинский лидер.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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