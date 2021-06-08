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Пьяный и "очень голодный" водитель из Приангарья пытался съесть протокол во время задержания

Оказалось, что права автомобилиста просрочены более чем на десять лет. Ему назначили десять суток административного ареста.

8 июня, 13:41

Скриншот видео © VK / "Полиция Иркутской области. МВД"

Пьяный и "очень голодный" водитель из Приангарья попытался съесть протокол во время задержания. Видео © VK / police38

Пьяный водитель из Приангарья, отказавшись пройти медицинское освидетельствование, во время задержания попытался съесть составленный на него протокол и попал на видео. Об этом сообщается на странице ГУ МВД РФ по Иркутской области в социальной сети "ВКонтакте".

Как стало известно, на трассе Р255 "Сибирь" сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая создавала аварийные ситуации на дороге, выезжая на встречную полосу. За рулём кроссовера находился 48-летний житель города Зима, налицо были все признаки алкогольного опьянения.

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"Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль", — сообщили в ведомстве, отметив, что срок действия водительского удостоверения "голодного" нарушителя истёк более 10 лет назад.

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В результате мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, а его машина помещена на специализированную стоянку. Как уточнили в региональном ГУ МВД, в отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по статье о невыполнении водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд, в свою очередь, назначил россиянину 10 суток административного ареста.

А в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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