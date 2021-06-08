В офисе Зеленского отрицают разногласия с США, несмотря на инцидент с исправлением слов Байдена

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что правки в пресс-релиз по итогам телефонной беседы с главой США Джо Байденом были внесены после консультации с американской стороной. Об этом заявил советник главы офиса Михаил Подоляк в комментарии агентству УНИАН. При этом он отверг наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном.

"Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и хотя бы немного низвести его ценность", — отметил Подоляк.