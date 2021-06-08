В офисе Зеленского отрицают разногласия с США, несмотря на инцидент с исправлением слов Байдена
Там отметили, что первичное заявление украинской стороны после телефонных переговоров двух лидеров делалось, "исходя из общей атмосферы разговора и прозвучавших устных формулировок".
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что правки в пресс-релиз по итогам телефонной беседы с главой США Джо Байденом были внесены после консультации с американской стороной. Об этом заявил советник главы офиса Михаил Подоляк в комментарии агентству УНИАН. При этом он отверг наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном.
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"Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и хотя бы немного низвести его ценность", — отметил Подоляк.
По его словам, разговор между президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. При этом первое заявление после переговоров делалось, "исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок", чтобы обозначить общность позиций сразу по факту общения. А уже позже начались консультации по уточнению дипломатических формулировок, подчеркнул Подоляк.
Напомним, что после телефонного разговора президентов на Украине заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" её безопасности. Отмечалось, что глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета Украины и пригласил Зеленского в Вашингтон.
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