НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым обжаловали приговор

Ранее суд назначил им наказание в виде полутора лет исправительных работ. Тогда претензий к скандальному юристу Эльману Пашаеву Александр Кобец и Андрей Гаев не высказали.

8 июня, 14:07
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Осуждённые на полтора года исправительных работ лжесвидетели по делу о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым — Александр Кобец и Андрей Гаев — обжаловали приговор. Об этом Лайфу сообщила их адвокат Екатерина Дворянинова.

"Нами были поданы апелляционные жалобы. Даты пока нет, ждём ответа от Мосгорсуда", — сказала нам юрист.

"Его любили и уважали, а он оказался трусом": Пашаев и Добровинский в годовщину ДТП с Ефремовым подвели итоги процесса

"Его любили и уважали, а он оказался трусом": Пашаев и Добровинский в годовщину ДТП с Ефремовым подвели итоги процесса

Как ранее сообщал Лайф, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кобца и Андрея Гаева к полутора годам исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова. При этом никаких претензий к скандальному адвокату Эльману Пашаеву ни Александр Кобец, ни Андрей Гаев не высказали.

"Занят самым ответственным делом": Стало известно, кем работает Ефремов в колонии

"Занят самым ответственным делом": Стало известно, кем работает Ефремов в колонии

Напомним, в феврале этого года осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словами. Артисту и его бывшему защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд утвердил приговор Любови Соболь, осуждённой условно к исправительным работам за "штурм" чужой квартиры

сегодня в 11:02

Ангарский маньяк получил к двум пожизненным срокам ещё почти 10 лет тюрьмы

4 июня, 06:16

В России предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров

сегодня в 14:28

Вирусолог счёл безопасной ревакцинацию после прививки "Спутником V"

сегодня в 14:41

В Якутии лесной пожар вплотную приблизился к жилым посёлкам

сегодня в 14:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1