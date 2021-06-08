Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым обжаловали приговор
Ранее суд назначил им наказание в виде полутора лет исправительных работ. Тогда претензий к скандальному юристу Эльману Пашаеву Александр Кобец и Андрей Гаев не высказали.
Кадр из видео © LIFE
Осуждённые на полтора года исправительных работ лжесвидетели по делу о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым — Александр Кобец и Андрей Гаев — обжаловали приговор. Об этом Лайфу сообщила их адвокат Екатерина Дворянинова.
"Нами были поданы апелляционные жалобы. Даты пока нет, ждём ответа от Мосгорсуда", — сказала нам юрист.
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Как ранее сообщал Лайф, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кобца и Андрея Гаева к полутора годам исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова. При этом никаких претензий к скандальному адвокату Эльману Пашаеву ни Александр Кобец, ни Андрей Гаев не высказали.
Напомним, в феврале этого года осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словами. Артисту и его бывшему защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.
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