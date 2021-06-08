Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым обжаловали приговор

Осуждённые на полтора года исправительных работ лжесвидетели по делу о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым — Александр Кобец и Андрей Гаев — обжаловали приговор. Об этом Лайфу сообщила их адвокат Екатерина Дворянинова.

"Нами были поданы апелляционные жалобы. Даты пока нет, ждём ответа от Мосгорсуда", — сказала нам юрист.