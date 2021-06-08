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Регион
Опубликовано 8 июня 2021, 17:24
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В России расширят льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В настоящий момент они распространяются только на тех детей, которые путешествуют с родителями. Этот вопрос регулируется региональными законами.

В России предложили расширить льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей. Так, предоставлять бесплатный проезд будут в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет отдыхать несовершеннолетних детей. С инициативой к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период — важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки", — отметила депутат.

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Она подчеркнула, что этот вопрос регулируется региональными законами, поэтому сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Отмечается, что право воспользоваться льготой раз в два года остаётся в прежнем объёме, не меняются и категории граждан, которые могут её использовать.

Яровая пояснила, что такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом РФ в Послании Федеральному собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелётов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Парламентарий подчеркнула, что некоторые регионы уже пошли по этому пути. Так, например, Заксобрание Камчатского края примет изменения уже 16 июня.

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Ранее Лайф рассказывал, что в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря. 25 мая начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком.

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Варвара Романова
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