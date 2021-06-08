В России расширят льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей

В настоящий момент они распространяются только на тех детей, которые путешествуют с родителями. Этот вопрос регулируется региональными законами.

В России предложили расширить льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей. Так, предоставлять бесплатный проезд будут в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет отдыхать несовершеннолетних детей. С инициативой к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период — важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки", — отметила депутат.

Она подчеркнула, что этот вопрос регулируется региональными законами, поэтому сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Отмечается, что право воспользоваться льготой раз в два года остаётся в прежнем объёме, не меняются и категории граждан, которые могут её использовать.