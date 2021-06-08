Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Для ревакцинации россиян, которые изначально прививались "Спутником V" и "Спутником лайт", можно применять эти же препараты. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Обе вакцины — "Спутник V" и "Спутник лайт" — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что эти препараты показали свою эффективность против ковида: "Спутник лайт" показан к применению у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, а лиц более старшего возраста прививают "Спутником V", который разрешён для всех совершеннолетних граждан.