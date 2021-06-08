Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации
При этом "Спутник лайт" показан к применению у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, а лиц более старшего возраста прививают "Спутником V", который разрешён для всех совершеннолетних граждан.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Для ревакцинации россиян, которые изначально прививались "Спутником V" и "Спутником лайт", можно применять эти же препараты. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Обе вакцины — "Спутник V" и "Спутник лайт" — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", — отметили в ведомстве.
Там напомнили, что эти препараты показали свою эффективность против ковида: "Спутник лайт" показан к применению у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, а лиц более старшего возраста прививают "Спутником V", который разрешён для всех совершеннолетних граждан.
Напомним, ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что тем, кто привился от коронавируса "Спутником V", может понадобиться ревакцинация другим препаратом. При этом он подчеркнул, что пока это предварительные прогнозы учёных. Россиянам уже доступно три вида вакцины от ковида — "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как заявлял президент Владимир Путин, скоро в гражданский оборот будет запущена четвёртая.
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