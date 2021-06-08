НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пострадавшие при стрельбе в Волжском подростки выдумали незнакомца, ранившего их из пневматики

На самом деле они сами произвели выстрелы из заряженного ружья. Сказать правду взрослым ребята побоялись, поэтому сообщили о таинственном стрелке.

8 июня, 14:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Никакого неизвестного, ранившего двух подростков возле школы в Волжском Волгоградской области, не было. Образ был придуман для сокрытия деталей инцидента. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что мальчики должны были встретиться утром и вместе пойти в школу. Но один подросток пригласил другого к себе домой и показал ему ружьё. Второй ради шутки решил нацелиться на первого и случайно нажал на курок, попав мальчику в руку.

Однако, чтобы всё было "по справедливости", друг предложил раненому товарищу сделать ответный выстрел. Тот поначалу не хотел, но затем был произведён выстрел в ногу. Подростки перебинтовали раны и направились в школу. Классному руководителю они заявили, что в них кто-то стрелял на улице. Дети побоялись рассказать, как всё было на самом деле.

У подростков в телефоне оказалось видеодоказательство произошедшего. Выяснение всех деталей случившегося продолжается.

Лайф узнал о пострадавших в массовом побоище на свадьбе под Ульяновском

Лайф узнал о пострадавших в массовом побоище на свадьбе под Ульяновском

Напомним, что подросткам не потребовалась госпитализация, так как ранения оказались несерьёзными.

Лайф узнал о состоянии девочки, раненной экс-пэпээсником в Екатеринбурге

Лайф узнал о состоянии девочки, раненной экс-пэпээсником в Екатеринбурге

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1