Пострадавшие при стрельбе в Волжском подростки выдумали незнакомца, ранившего их из пневматики

Никакого неизвестного, ранившего двух подростков возле школы в Волжском Волгоградской области, не было. Образ был придуман для сокрытия деталей инцидента. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что мальчики должны были встретиться утром и вместе пойти в школу. Но один подросток пригласил другого к себе домой и показал ему ружьё. Второй ради шутки решил нацелиться на первого и случайно нажал на курок, попав мальчику в руку.

Однако, чтобы всё было "по справедливости", друг предложил раненому товарищу сделать ответный выстрел. Тот поначалу не хотел, но затем был произведён выстрел в ногу. Подростки перебинтовали раны и направились в школу. Классному руководителю они заявили, что в них кто-то стрелял на улице. Дети побоялись рассказать, как всё было на самом деле.

У подростков в телефоне оказалось видеодоказательство произошедшего. Выяснение всех деталей случившегося продолжается.