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Вирусолог счёл безопасной ревакцинацию после прививки "Спутником V"

Эксперт подчеркнул, что коронавирус вряд ли сильно отличается от гриппа, прививаться от которого необходимо ежегодно.

8 июня, 14:41
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Вакцинация от коронавируса проводится в России по рекомендации врачей. В стране помимо "Спутника V" зарегистрированы и другие вакцины, поэтому процесс ревакцинации безопасен. Таким мнением с Лайфом поделился директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов, отметив, что в данном вопросе надо полагаться на систему здравоохранения.

"Большой объём вакцинации от гриппа проводится ежегодно, и когда-нибудь задумывались, какой именно вакциной прививались в прошлом году? И я не думаю, что коронавирус сильно отличается от других вирусных заболеваний", — добавил он.

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Колбасов также отметил, что при ревакцинации нужно учитывать позицию производителя вакцины и регулятора. При этом эксперт подчеркнул, что в России решение, каким именно препаратом делать прививку, принимает врач.

Напомним, ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что тем, кто привился от коронавируса "Спутником V", может понадобиться ревакцинация другим препаратом. При этом он подчеркнул, что пока это предварительные прогнозы учёных. Россиянам уже доступно три вида вакцины от ковида: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как заявлял президент Владимир Путин, скоро в гражданский оборот будет запущена четвёртая.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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