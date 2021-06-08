Вирусолог счёл безопасной ревакцинацию после прививки "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса проводится в России по рекомендации врачей. В стране помимо "Спутника V" зарегистрированы и другие вакцины, поэтому процесс ревакцинации безопасен. Таким мнением с Лайфом поделился директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов, отметив, что в данном вопросе надо полагаться на систему здравоохранения.

"Большой объём вакцинации от гриппа проводится ежегодно, и когда-нибудь задумывались, какой именно вакциной прививались в прошлом году? И я не думаю, что коронавирус сильно отличается от других вирусных заболеваний", — добавил он.

Колбасов также отметил, что при ревакцинации нужно учитывать позицию производителя вакцины и регулятора. При этом эксперт подчеркнул, что в России решение, каким именно препаратом делать прививку, принимает врач.