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В Якутии лесной пожар вплотную приблизился к жилым посёлкам

Усугубляет положение сильный ветер с порывами. Власти не исключают, что местных жителей придётся эвакуировать из опасной зоны.

8 июня, 14:34

Лесной пожар вплотную подходит к жилым посёлкам Якутии. Видео © Соцсети

Мощный лесной пожар приблизился к посёлку Хандыга Томпонского района Якутии, где проживает около шести тысяч человек. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в населённый пункт из столицы республики уже направили группу из 20 пожарных и спасателей со спецоборудованием.

"Производится наращивание группировки, так, из числа местных жителей мобилизовано более 90 человек. В ближайшее время прибудут огнеборцы из Мегино-Алдана, Чурапчинского и Таттинского районов", — отметили в ведомстве.

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В настоящее время ликвидацией огня занимаются специализированные подразделения лесоохраны, а также привлечено местное население. Усугубляет положение сильный ветер с порывами. В администрации посёлка не исключают, что местных жителей придётся эвакуировать из опасной зоны.

Ранее Лайф сообщал, что в крупнейшем парке Екатеринбурга загорелся гектар тополиного пуха. К тушению огня привлекалось пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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