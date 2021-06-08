В Якутии лесной пожар вплотную приблизился к жилым посёлкам

Лесной пожар вплотную подходит к жилым посёлкам Якутии. Видео © Соцсети

Мощный лесной пожар приблизился к посёлку Хандыга Томпонского района Якутии, где проживает около шести тысяч человек. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в населённый пункт из столицы республики уже направили группу из 20 пожарных и спасателей со спецоборудованием.

"Производится наращивание группировки, так, из числа местных жителей мобилизовано более 90 человек. В ближайшее время прибудут огнеборцы из Мегино-Алдана, Чурапчинского и Таттинского районов", — отметили в ведомстве.

В настоящее время ликвидацией огня занимаются специализированные подразделения лесоохраны, а также привлечено местное население. Усугубляет положение сильный ветер с порывами. В администрации посёлка не исключают, что местных жителей придётся эвакуировать из опасной зоны.