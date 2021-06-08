Кукуян занял первое место в рейтинге судей чемпионата России

Павел Кукуян занял первое место в рейтинге лучших арбитров чемпионата России по футболу минувшего сезона, составленном РФС. Об этом сообщает Sport24.

В сезоне-2020/21 Кукуян отработал в качестве главного арбитра на 17 матчах РПЛ. Второе место в рейтинге занял Сергей Иванов (19 встреч), третьим стал Сергей Лапочкин (15 игр). Последнее, 21-е место досталось Алексею Сухому, отсудившему шесть матчей.

Чемпионат России завершился третьей подряд победой петербургского "Зенита". Серебряные медали завоевал московский "Спартак", третьим стал столичный "Локомотив".