Кукуян занял первое место в рейтинге судей чемпионата России
В минувшем сезоне он отработал на 17 матчах РПЛ в качестве главного арбитра.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Павел Кукуян занял первое место в рейтинге лучших арбитров чемпионата России по футболу минувшего сезона, составленном РФС. Об этом сообщает Sport24.
В сезоне-2020/21 Кукуян отработал в качестве главного арбитра на 17 матчах РПЛ. Второе место в рейтинге занял Сергей Иванов (19 встреч), третьим стал Сергей Лапочкин (15 игр). Последнее, 21-е место досталось Алексею Сухому, отсудившему шесть матчей.
Чемпионат России завершился третьей подряд победой петербургского "Зенита". Серебряные медали завоевал московский "Спартак", третьим стал столичный "Локомотив".
"Зенит" в следующем сезоне стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. "Спартак" примет участие в квалификации ЛЧ. "Локомотив" сыграет в Лиге Европы. Казанский "Рубин" и "Сочи" пробились в новый еврокубковый турнир — Лигу конференций.
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