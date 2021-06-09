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ГИБДД поддержала идею снизить скорость до 30 км/ч в городах

При этом там отметили, что ограничения должны быть логичными.

9 июня, 01:28

Фото © Pixabay

ГИБДД поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы, отметил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"С точки зрения общих подходов — чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать. Но, конечно, до абсурда не надо доводить", — приводит слова Митрошина ТАСС.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения, ограничения должны быть логичными, ведь на скоростной магистрали с 130 км/ч никто не будет ехать 30 км/ч.

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"Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения", — отметил Митрошин и напомнил, что ГИБДД занимается только контролем, а решения о снижении скорости принимают органы исполнительной власти.

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Ранее МВД назвало неисправности автомобиля, при которых водитель должен остановиться. При этом стоянка машины не должна создавать угрозу для безопасности дорожного движения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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