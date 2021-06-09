ГИБДД поддержала идею снизить скорость до 30 км/ч в городах

ГИБДД поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы, отметил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"С точки зрения общих подходов — чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать. Но, конечно, до абсурда не надо доводить", — приводит слова Митрошина ТАСС.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения, ограничения должны быть логичными, ведь на скоростной магистрали с 130 км/ч никто не будет ехать 30 км/ч.

"Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения", — отметил Митрошин и напомнил, что ГИБДД занимается только контролем, а решения о снижении скорости принимают органы исполнительной власти.