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В Сбербанке подсчитали, сколько миллиардов ежемесячно мошенники крадут у россиян

Также в финансовой организации рассказали, где злоумышленники берут информацию о гражданах.

9 июня, 01:23
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Ежемесячно мошенники крадут со счетов россиян от трёх с половиной до пяти миллиардов рублей. Средний чек составляет около восьми тысяч. Об этом на ПМЭФ-2021 рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что один мошеннический call-центр проводит от трёх до семи тысяч звонков в сутки, но в 50% случаев операторы не дозваниваются.

Также Кузнецов рассказал, где мошенники берут информацию о россиянах. По его словам, это происходит через торговые площадки на теневом рынке персональных баз данных. Чаще всего в доступе оказываются сливы из внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов.

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"В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах Российской Федерации и использовать её в мошеннических целях", — заявил Кузнецов.

Он добавил, что Сбербанк нашёл 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платёжных систем, на девяти из них можно приобрести данные банковских карт.

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Ранее банки предупредили россиян о новой волне телефонных мошенничеств, а юрист привёл три действенных способа, которые помогут избавиться от назойливых злоумышленников.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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