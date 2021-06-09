В Сбербанке подсчитали, сколько миллиардов ежемесячно мошенники крадут у россиян

Ежемесячно мошенники крадут со счетов россиян от трёх с половиной до пяти миллиардов рублей. Средний чек составляет около восьми тысяч. Об этом на ПМЭФ-2021 рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что один мошеннический call-центр проводит от трёх до семи тысяч звонков в сутки, но в 50% случаев операторы не дозваниваются.

Также Кузнецов рассказал, где мошенники берут информацию о россиянах. По его словам, это происходит через торговые площадки на теневом рынке персональных баз данных. Чаще всего в доступе оказываются сливы из внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов.

"В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах Российской Федерации и использовать её в мошеннических целях", — заявил Кузнецов.