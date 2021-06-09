В Сбербанке подсчитали, сколько миллиардов ежемесячно мошенники крадут у россиян
Также в финансовой организации рассказали, где злоумышленники берут информацию о гражданах.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Ежемесячно мошенники крадут со счетов россиян от трёх с половиной до пяти миллиардов рублей. Средний чек составляет около восьми тысяч. Об этом на ПМЭФ-2021 рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что один мошеннический call-центр проводит от трёх до семи тысяч звонков в сутки, но в 50% случаев операторы не дозваниваются.
Также Кузнецов рассказал, где мошенники берут информацию о россиянах. По его словам, это происходит через торговые площадки на теневом рынке персональных баз данных. Чаще всего в доступе оказываются сливы из внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов.
"В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах Российской Федерации и использовать её в мошеннических целях", — заявил Кузнецов.
Он добавил, что Сбербанк нашёл 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платёжных систем, на девяти из них можно приобрести данные банковских карт.
Ранее банки предупредили россиян о новой волне телефонных мошенничеств, а юрист привёл три действенных способа, которые помогут избавиться от назойливых злоумышленников.
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