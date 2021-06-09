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Где там молния?: Штаны Трампа поставили американцев в тупик

В ходе своего второго публичного выступления после ухода с поста главы Белого дома политик отличился не только экспрессивными высказываниями, но и внешним видом.

9 июня, 01:00

Штаны Трампа поставили американцев в тупик. Видео © Twitter / BFriedmanDC

Появление бывшего президента США Дональда Трампа в необычном костюме породило обширную дискуссию в социальных сетях. Посмотрев его выступление на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, американцы не смогли найти молнию на брюках политика и предположили, что они были надеты задом наперёд.

"Дональд Трамп выступил с большой речью в штанах задом наперёд. Посмотри поближе и скажи, что я ошибаюсь", — написал в своём микроблоге в "Твиттере" американский писатель Брэндон Фридман.

Однако позже на портале Snopes появилось опровержение данной информации. Его эксперты отсмотрели 90-минутную запись с выступлением бывшего президента и всё же смогли найти ту самую молнию.

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Напомним, 6 июня Трамп второй раз выступил публично после ухода с поста президента США. Политик сделал ряд громких заявлений, в частности раскритиковал Байдена за то, что тот "позволил" России достроить газопровод "Северный поток – 2", потребовал с Китая 10 триллионов долларов репараций за пандемию коронавируса и выругался во время выступления, говоря о попытках демократов "достать" его.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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