Штаны Трампа поставили американцев в тупик. Видео © Twitter / BFriedmanDC

Появление бывшего президента США Дональда Трампа в необычном костюме породило обширную дискуссию в социальных сетях. Посмотрев его выступление на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, американцы не смогли найти молнию на брюках политика и предположили, что они были надеты задом наперёд.

"Дональд Трамп выступил с большой речью в штанах задом наперёд. Посмотри поближе и скажи, что я ошибаюсь", — написал в своём микроблоге в "Твиттере" американский писатель Брэндон Фридман.