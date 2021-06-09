Сергей Рыжиков ушёл с поста главного тренера ФК "Красава"

Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера клуба "Красава" — проекта экс-футболиста и популярного блогера Евгения Савина. Об этом двукратный чемпион России, экс-вратарь сборной сообщил в "Инстаграме".

"По истечении первого месяца работы в ФК "Красава" мною было принято решение не продолжать дальнейшего сотрудничества — по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть", — написал Рыжиков.

Тренер поблагодарил друзей и коллег за "проявление интереса и сопереживание". При этом Рыжиков опроверг информацию о том, что его уволили за употребление алкоголя.

"Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и два с половиной года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте!" — заключил экс-наставник "Красавы".

В свою очередь Савин отметил, что в последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов. При этом на следующий день у футболистов был "один из самых важных матчей в карьере".

"Так не будет в моём клубе! Простите, но это моё решение", — написал блогер.