Газизов потребовал от "Спартака" выплатить ещё 299 млн рублей

Бывший генеральный директор футбольного "Спартака" Шамиль Газизов подал ещё один иск к московскому клубу. Как пишет "Р-Спорт", он требует взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

Газизов утверждает, что "Спартак" должен ему ещё около 299 млн рублей. Первый иск он подал 4 мая в Октябрьский районный суд Уфы. Изначально заседание было назначено на 24 мая, но потом его отложили на 11 июня. Газизов утверждает, что клуб должен ему выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. При этом он отметил, что первый платёж суммой 99 миллионов 802 тысячи 217 рублей уже поступил.

В свою очередь "Спартак" обратился к судье Октябрьского районного суда Уфы Азамату Шаймиеву с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску до рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы.

"Пока идёт разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Октябрьского района Уфы, и причина этому одна. Не могут быть удовлетворены требования относительно каких-либо выплат по соглашению, которое оспаривается. И иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым", — заявила член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".