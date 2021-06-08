Иск о запрете ЛГБТ-видео Dolce & Gabbana вернули в прокуратуру

В прокуратуру вернули административный иск о запрете двух видеороликов в официальном инстаграме бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вернул прокурору административное исковое заявление о признании информации, распространяемой в инстаграме Dolce & Gabbana, запрещённой к распространению на территории РФ. Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были", — говорится в сообщении.

По данным Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, депутат Госдумы Михаил Романов, подавший обращение в прокуратуру, отозвал его. Напомним, ранее он пожаловался на видео, где целовались двое мужчин. В связи с этим прокуратура подала иск о запрете рекламного ролика.