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Иск о запрете ЛГБТ-видео Dolce & Gabbana вернули в прокуратуру

Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были, отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

8 июня, 21:15
<p>Кадр видео Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dolcegabbana/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dolcegabbana</a></p>

Кадр видео Instagram / dolcegabbana

В прокуратуру вернули административный иск о запрете двух видеороликов в официальном инстаграме бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вернул прокурору административное исковое заявление о признании информации, распространяемой в инстаграме Dolce & Gabbana, запрещённой к распространению на территории РФ. Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были", — говорится в сообщении.

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По данным Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, депутат Госдумы Михаил Романов, подавший обращение в прокуратуру, отозвал его. Напомним, ранее он пожаловался на видео, где целовались двое мужчин. В связи с этим прокуратура подала иск о запрете рекламного ролика.

Как сообщал Лайф, первым в прокуратуру с просьбой проверить инстаграм-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних" обратился другой депутат — Анатолий Выборный. По словам парламентария, контент, размещённый в аккаунте, пропагандирует нетрадиционные отношения, особенно среди подростков, поэтому страница должна быть немедленно заблокирована.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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