Иск о запрете ЛГБТ-видео Dolce & Gabbana вернули в прокуратуру
Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были, отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Кадр видео Instagram / dolcegabbana
В прокуратуру вернули административный иск о запрете двух видеороликов в официальном инстаграме бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вернул прокурору административное исковое заявление о признании информации, распространяемой в инстаграме Dolce & Gabbana, запрещённой к распространению на территории РФ. Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были", — говорится в сообщении.
По данным Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, депутат Госдумы Михаил Романов, подавший обращение в прокуратуру, отозвал его. Напомним, ранее он пожаловался на видео, где целовались двое мужчин. В связи с этим прокуратура подала иск о запрете рекламного ролика.
Как сообщал Лайф, первым в прокуратуру с просьбой проверить инстаграм-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних" обратился другой депутат — Анатолий Выборный. По словам парламентария, контент, размещённый в аккаунте, пропагандирует нетрадиционные отношения, особенно среди подростков, поэтому страница должна быть немедленно заблокирована.
Комментариев: 0