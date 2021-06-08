Байден на год продлил американские санкции против Белоруссии

Президент США Джо Байден на год продлил санкции, введённые против властей Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в сообщении американской администрации.

По словам Байдена, также политика Минска "подрывает демократические процессы и институты в Белоруссии". Вашингтон утверждает, что в республике происходят нарушения прав человека, политические репрессии, задержания и исчезновения людей, коррупция, злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц и неправомерное использование госимущества.