Байден на год продлил американские санкции против Белоруссии
В Вашингтоне считают, что руководители республики "подрывают демократические процессы и институты".
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Президент США Джо Байден на год продлил санкции, введённые против властей Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в сообщении американской администрации.
По словам Байдена, также политика Минска "подрывает демократические процессы и институты в Белоруссии". Вашингтон утверждает, что в республике происходят нарушения прав человека, политические репрессии, задержания и исчезновения людей, коррупция, злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц и неправомерное использование госимущества.
Ранее Минфин США подтвердил возобновление санкций против ряда компаний Белоруссии с 3 июня. В частности, под ограничительные меры Вашингтона попадут компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американский филиал.
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